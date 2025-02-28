Трамп: я дуже поважаю Зеленського

Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р

Президент США Дональд Трамп відхилив запитання про те, чи вибачиться він перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що назвав його диктатором.

“Я думаю, що завтра вранці у нас буде дуже хороша зустріч. Ми будемо дуже добре ладнати. Добре, ми дуже поважаємо. Я дуже його поважаю”, - сказав Трамп.

Він зазначив, що США надали Україні багато обладнання та багато грошей, і Україна воювала дуже хоробро.

“Вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання і вони були дуже сміливими в цьому сенсі”, - зауважив президент США.