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Трамп: я дуже поважаю Зеленського

Дональд Трамп наголосив, що Україна воювала дуже хоробро.

Трамп: я дуже поважаю Зеленського
Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп відхилив запитання про те, чи вибачиться він перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що назвав його диктатором.

“Я думаю, що завтра вранці у нас буде дуже хороша зустріч. Ми будемо дуже добре ладнати. Добре, ми дуже поважаємо. Я дуже його поважаю”, - сказав Трамп. 

Він зазначив, що США надали Україні багато обладнання та багато грошей, і Україна воювала дуже хоробро. 

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“Вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання і вони були дуже сміливими в цьому сенсі”, - зауважив президент США.

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