Трамп: я дуже поважаю Зеленського

Президент США Дональд Трамп відхилив запитання про те, чи вибачиться він перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що назвав його диктатором.
“Я думаю, що завтра вранці у нас буде дуже хороша зустріч. Ми будемо дуже добре ладнати. Добре, ми дуже поважаємо. Я дуже його поважаю”, - сказав Трамп.
Він зазначив, що США надали Україні багато обладнання та багато грошей, і Україна воювала дуже хоробро.
“Вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання і вони були дуже сміливими в цьому сенсі”, - зауважив президент США.
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Президент США Дональд Трамп обізвав Володимира Зеленського “диктатором без виборів” і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.
- Дональд Трамп, виступаючи на спонсорованому Саудівською Аравією інвестиційному форумі у Маямі, повторив свою заяву із соцмереж, що Володимир Зеленський є "диктатором".