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Дональд Трамп запитав у Кіра Стармера, чи зможе Велика Британія сама впоратися з Росією

Президент США заявив, що підтримує зобов'язання по 5 статті НАТО.

Дональд Трамп запитав у Кіра Стармера, чи зможе Велика Британія сама впоратися з Росією
Президент США Дональд Трамп з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером під час прес-конференції в Білому домі, 27 лютого
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, що підтримує зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони.

Про це повідомив телеканал CNN.

«Я це підтримую, — сказав Дональд Трамп. — Я не думаю, що у нас буде для цього будь-яка причина, я думаю, що ми досягнемо дуже успішного миру, і я думаю, що це буде довготривалий мир, і я думаю, що це станеться, сподіваюся, швидко”.

Як повідомило видання The New York Times, раніше, під час зустрічі президента США та премєрміністра Великої Британії у Овальному кабінеті Білого дому журналісти запитали Дональда Трампа, чи прийдуть США на допомогу у випадку, якщо Росія порушить мирну угоду і нападе на Україну, коли там знаходитимуться британські війська.

Президент США Дональд Трамп зустрічається з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером в Овальному кабінеті Білого дому, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп зустрічається з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером в Овальному кабінеті Білого дому, 27 лютого 2025 р

“Протягом однієї хвилини Трамп, здавалося, сказав “ні” (“Вони можуть дуже добре про себе подбати”); а потім так (“Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями”); перш ніж закінчити знову на “ні” (“Вони не потребують допомоги”), — зазначило видання.

Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA
Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р

“Чи могли б ви впоратися з Росією самі?”, — запитав також Дональд Трамп у Кіра Стармера.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Сполучене Королівство готове відправити миротворців в Україну

Дональд Трамп у свою чергу заявив, що “не може повірити”, що назвав Зеленського диктатором. 

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