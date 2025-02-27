Трюдо: Канада матиме негайну та дуже сильну відповідь на мита з боку США

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на запровадження президентом США Трампом мита на канадські товари з 4 березня.
Про це повідомляє CBC.
Трюдо, виступаючи в Монреалі в четвер, заявив, що Канада матиме “негайну і дуже сильну відповідь”.
Очікується, що Канада відновить свій план помститися Трампу, встановивши податки на американські товари вартістю 150 млрд доларів, коли мита, яким загрожує президент США, набудуть чинності.
“Якщо тарифи будуть запроваджені, це буде важко для канадців і канадського бізнесу — це також буде важко для американців і американського бізнесу, і це те, про що ми постійно говоримо на південь від кордону при кожній нагоді”, - наголосив Трюдо.
- 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США, заявив Дональд Трамп.
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2 лютого президент США підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
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Згодом Канада домоглася відкладення американських мит на місяць.
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Водночас Трамп постійно наполягає на тому, аби Канада стала 51-им штатом США і тоді зможе уникнути додаткових фінансових навантажень.