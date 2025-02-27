Трюдо: Канада матиме негайну та дуже сильну відповідь на мита з боку США

Очікується, що Канада встановить податки на американські товари вартістю 150 млрд доларів.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на запровадження президентом США Трампом мита на канадські товари з 4 березня.

Про це повідомляє CBC.

Трюдо, виступаючи в Монреалі в четвер, заявив, що Канада матиме “негайну і дуже сильну відповідь”.

Очікується, що Канада відновить свій план помститися Трампу, встановивши податки на американські товари вартістю 150 млрд доларів, коли мита, яким загрожує президент США, набудуть чинності.

“Якщо тарифи будуть запроваджені, це буде важко для канадців і канадського бізнесу — це також буде важко для американців і американського бізнесу, і це те, про що ми постійно говоримо на південь від кордону при кожній нагоді”, - наголосив Трюдо.