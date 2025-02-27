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Трюдо: Канада матиме негайну та дуже сильну відповідь на мита з боку США

Очікується, що Канада встановить податки на американські товари вартістю 150 млрд доларів.

Трюдо: Канада матиме негайну та дуже сильну відповідь на мита з боку США
Обраний президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на запровадження президентом США Трампом мита на канадські товари з 4 березня.

Про це повідомляє CBC.

Трюдо, виступаючи в Монреалі в четвер, заявив, що Канада матиме “негайну і дуже сильну відповідь”.

Очікується, що Канада відновить свій план помститися Трампу, встановивши податки на американські товари вартістю 150 млрд доларів, коли мита, яким загрожує президент США, набудуть чинності.

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“Якщо тарифи будуть запроваджені, це буде важко для канадців і канадського бізнесу — це також буде важко для американців і американського бізнесу, і це те, про що ми постійно говоримо на південь від кордону при кожній нагоді”, - наголосив Трюдо.

  • 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США, заявив Дональд Трамп.

  • 2 лютого президент США підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

  • Згодом Канада домоглася відкладення американських мит на місяць.

  • Водночас Трамп постійно наполягає на тому, аби Канада стала 51-им штатом США і тоді зможе уникнути додаткових фінансових навантажень.

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