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Генсек НАТО після розмови з Трампом анонсував мільярдну допомогу Україні

Також будуть внески у гарантії безпеки.

Генсек НАТО після розмови з Трампом анонсував мільярдну допомогу Україні
телефонна розмова Марка Рютте і Дональда Трампа
Фото: Х/Mark Rutte

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом і анонсував допомогу Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Рютте наголосив, що «США та НАТО стають сильнішими». 

«Союзники НАТО швидко переходять до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про великі збільшення та будуть інші. Щодо України, союзники готують ще мільярди у вигляді допомоги плюс внески до гарантій безпеки», - заявив генсек.

  • Напередодні Трамп заявив, що допомога Україні від США може продовжуватися і надалі, допоки з Росією не досягнуть угоди. Він додав, що угода з росіянами потрібна, інакше Україні допомагатимуть і надалі.
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