Генсек НАТО після розмови з Трампом анонсував мільярдну допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом і анонсував допомогу Україні.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Рютте наголосив, що «США та НАТО стають сильнішими».
«Союзники НАТО швидко переходять до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про великі збільшення та будуть інші. Щодо України, союзники готують ще мільярди у вигляді допомоги плюс внески до гарантій безпеки», - заявив генсек.
- Напередодні Трамп заявив, що допомога Україні від США може продовжуватися і надалі, допоки з Росією не досягнуть угоди. Він додав, що угода з росіянами потрібна, інакше Україні допомагатимуть і надалі.