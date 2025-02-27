Генсек НАТО після розмови з Трампом анонсував мільярдну допомогу Україні

Також будуть внески у гарантії безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом і анонсував допомогу Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Рютте наголосив, що «США та НАТО стають сильнішими».

«Союзники НАТО швидко переходять до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про великі збільшення та будуть інші. Щодо України, союзники готують ще мільярди у вигляді допомоги плюс внески до гарантій безпеки», - заявив генсек.