Уряд Румунії продовжує ліміт цін на енергоносії

З листопада 2021 року Румунія обмежує рахунки за газ і електроенергію для домогосподарств, малих підприємств, лікарень, шкіл і державних установ.

Коаліційний уряд Румунії продовжить обмеження цін на електроенергію для домогосподарств і підприємств до червня, а на газ – на рік, щоб захистити споживачів від нещодавнього різкого зростання цін на енергоносії.

Про це заявив прем’єр-міністр Марчел Чолаку, пише Reuters.

З листопада 2021 року Румунія обмежує рахунки за газ і електроенергію для домогосподарств, малих підприємств, лікарень, шкіл і державних установ до певних місячних рівнів споживання та компенсує постачальникам різницю.

Схему кілька разів змінювали, і термін її дії мав закінчитися наприкінці березня. Постачальники неодноразово скаржилися на затримку державних платежів.

“Щодо електроенергії до кінця червня, і до того часу ми запровадимо заходи для збільшення обсягів ринку, щоб ціни залишалися низькими. Щодо газу ми збережемо обмеження ще на рік, щоб відновити наші запаси на наступну зиму за прийнятними цінами”, ‒ підкреслив Чолаку.

Румунія використовує суміш газу, вугілля, гідроенергетики, атомної та відновлюваної енергії для виробництва електроенергії та зобов’язалася поступово відмовитися від лігніту або бурого вугілля, хоча міністерство енергетики зараз шукає продовження.

Країна видобуває майже весь газ, який вона споживає на місцевому рівні, через виробників OMV Petrom (ROSNP.BX), державний Romgaz (SNG.BX) та офшорну компанію Black Sea Oil & Gas (BSOG).