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У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину

Їх знайшли у власному будинку. 

У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
Джин Хекман та його дружина Бетсі Аракава
Фото: SplashNews.com

Американського актора Джина Хекмана та його дружину-піаністку Бетсі Аракаву знайшли мертвими у будинку в Санта-Фе, що у Нью-Мексико. Також знайшли мертвою і їхню собаку.

Про це пише ВВС. 

Шериф округу Санта-Фе в Нью-Мексико підтвердив смерть подружжя. 

"26 лютого 2025 року приблизно о 13:45 заступники шерифа округу Санта-Фе були направлені за адресою на Олд-Сансет-Трейл у Гайд-парку, де були знайдені мертвими 95-річний Джин Хекман і його дружина Бетсі Аракава, 64 роки, а також собака", – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці поки не назвали причину або час смерті. Розслідування триває.

За свою шістдесятилітню кар'єру Хекман отримав дві нагороди "Оскар", дві премії "Бафта", чотири "Золоті глобуси" та нагороду Гільдії кіноакторів.

"Оскара" йому вручили за найкращу чоловічу роль за роль  в трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв’язок" 1971 року, а також за найкращу чоловічу роль другого плану у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році.

Хекман зіграв понад 100 ролей, включаючи роль Лекса Лютора у фільмах про Супермена в 1970-х і 1980-х роках.

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