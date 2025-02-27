Держсекретар Марко Рубіо окреслив стратегію США щодо ослаблення зв’язків між Росією та Китаєм. Ця стратегія не передбачає створення розколу між двома сусідами, які мають ядерну зброю, пише Bloomberg.

«Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх від відносин з Китаєм», – сказав Рубіо консервативному ЗМІ Breitbart News, маючи на увазі Росію. «Я також не думаю, що погані відносини між Китаєм та Росією це добре для глобальної стабільності, оскільки вони обидві ядерні держави».

Видання зазначає, що недавні кроки Трампа щодо зближення з Росією деякі аналітики розцінили як спробу відокремити Москву від Пекіна, у стилі “зворотного Ніксона”: історична поїздка президента Річарда Ніксона до Китаю приблизно 53 роки тому підірвала глобальний вплив Кремля та наблизила Пекін до Вашингтона, що змінило міжнародний баланс сил на десятиліття.

Хоча уряд президента Сі Цзіньпіна хвалив Росію за проведення переговорів з Вашингтоном щодо припинення війни в Україні, незрозуміло, що така відлига означає для Пекіна. Китайський лідер і Володимир Путін оголосили про «безмежну» дружбу за кілька днів до вторгнення у 2022 році та об’єдналися, щоб протистояти Америці на світовій арені.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заперечив коментарі Рубіо, заявивши, що на відносини між Пекіном і Москвою не впливає третя сторона.

«Спроба США посіяти розбрат між Китаєм і Росією приречена на провал», – сказав він журналістам на черговій пресконференції в Пекіні в четвер. «І Китай, і Росія мають довгострокові стратегії розвитку та зовнішню політику. Незалежно від того, як зміниться міжнародний ландшафт, наші відносини будуть розвиватися власним темпом».

Рубіо попередив, що тісніші зв’язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане «постійним молодшим партнером» Пекіна, протиставляючи дві ядерні держави Вашингтону. Доступ до китайських ринків став для Москви економічним порятунком після санкцій.

«Ми можемо опинитися в ситуації, коли, незалежно від того, хоче Росія покращити свої відносини зі США чи ні, вони не зможуть, тому що вони стали повністю залежними від китайців, оскільки ми відрізали їх», – сказав Рубіо. «Що є кращим результатом для нас, так це мати відносини».

Останніми тижнями Трамп здійснив приголомшливий перелом у політиці США щодо Росії, відтіснивши Європу і вивівши Путіна з ізоляції, щоб почати мирні переговори без залучення інших зацікавлених сторін. Президента-республіканця звинуватили в повторенні кремлівських наративів. Зокрема він звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у тому, що почалася війна.

Сі підтвердив свої стосунки з Путіним минулого тижня в третю річницю вторгнення Москви в Україну, заявивши, що він вітає позитивні зусилля Москви та відповідних сторін для вирішення кризи.

Ще однією ознакою того, що партнерство Сі та Путіна залишається незмінним, є те, що обидва лідери заявили про плани відвідати країни один одного цього року, тоді як Трамп запропонував тристоронню зустріч між ними.

У своєму інтерв’ю Рубіо охарактеризував американсько-китайські відносини як «велику подію 21 століття». Хоча він сказав, що у Вашингтона будуть розбіжності та конфронтація як з Пекіном, так і з Москвою, Рубіо підкреслив, що підтримувати відносини з обома є важливим.

«Це великі потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть поширювати владу по всьому світу», – сказав він. «Я думаю, що ми втратили концепцію зрілості та розсудливості в дипломатичних відносинах».