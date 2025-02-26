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Шуфрич намагався подати законопроєкт із СІЗО, - Рух ЧЕСНО

Регламентний комітет рекомендував відхилити це прохання. 

Шуфрич намагався подати законопроєкт із СІЗО, - Рух ЧЕСНО
Нестор Шуфрич під час засідання суду (архівне фото)
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич звернувся до голови Верховної Ради з проханням зареєструвати свій законопроєкт про захист прав нацменшин із використання офіційних мов ЄС, адже він не має доступу до свого робочого комп’ютера в СІЗО. 

Про це Рух ЧЕСНО дізнався із засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

На засіданні 13 лютого цього року серед питань порядку денного Комітет розглядав також, як сказав його голова Сергій Кальченко, "неординарну ситуацію". Йшлося про депутатське звернення Шуфрича до голови ВРУ Руслана Стефанчука, у якому той просив зареєструвати його законопроєкт та надав його текст у додатку. 

"Нам треба реагувати на це. Пропоную відреагувати шляхом відповіді голові Верховної Ради. Це не експертний висновок і не роз’яснення, але враховуючи, що ситуація незвичайна, пропонується погодити проєкт відповіді голові Верховної Ради”, - зазначив Кальченко.

Як пояснив Кальченко, основна проблема в тому, що Шуфрич не має доступу до робочого комп’ютера з програмою, яка дозволяє реєструвати законопроєкти. Замість цього нардеп відправив разом зі зверненням текст законопроєкту, але не додав до нього електронну версію документа, як цього вимагає закон.

Як відомо, суд дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу.

Справа Нестора Шуфрича

  • До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023 року. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
  • Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
  • Через декілька днів Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
  • У квітні 2024-го помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.
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