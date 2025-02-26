Шуфрич намагався подати законопроєкт із СІЗО, - Рух ЧЕСНО

Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич звернувся до голови Верховної Ради з проханням зареєструвати свій законопроєкт про захист прав нацменшин із використання офіційних мов ЄС, адже він не має доступу до свого робочого комп’ютера в СІЗО.

Про це Рух ЧЕСНО дізнався із засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

На засіданні 13 лютого цього року серед питань порядку денного Комітет розглядав також, як сказав його голова Сергій Кальченко, "неординарну ситуацію". Йшлося про депутатське звернення Шуфрича до голови ВРУ Руслана Стефанчука, у якому той просив зареєструвати його законопроєкт та надав його текст у додатку.

"Нам треба реагувати на це. Пропоную відреагувати шляхом відповіді голові Верховної Ради. Це не експертний висновок і не роз’яснення, але враховуючи, що ситуація незвичайна, пропонується погодити проєкт відповіді голові Верховної Ради”, - зазначив Кальченко.

Як пояснив Кальченко, основна проблема в тому, що Шуфрич не має доступу до робочого комп’ютера з програмою, яка дозволяє реєструвати законопроєкти. Замість цього нардеп відправив разом зі зверненням текст законопроєкту, але не додав до нього електронну версію документа, як цього вимагає закон.

Як відомо, суд дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу.

Справа Нестора Шуфрича