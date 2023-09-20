Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Верховна Рада проголосувала за звільнення нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його інформацією, поки в.о. голови Комітету з свободи слова стане Євген Брагар. А Шуфрич буде просто членом Комітету. Має залишитися не менше 3 членів Комітету, щоб він існував.

На наступному тижні нардепи чекатимуть пропозицію щодо постійного голови Комітету. За інформацією Железняка, найбільш ймовірно це буде представник Львівщини з групи «Довіра» Павло Бакунець.

Нагадаємо, раніше СБУ прийшла до нардепа з обшуками. Правоохоронці виявили у нього посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Згодом нардепові оголосили підозру, а Печерський районний суд Києва узяв під варту на 60 діб.