​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформації може очолити нині заступник голови цього органу Євгеній Брагар. Розповідаємо (нагадуємо), що про нього відомо.

Фото: facebook.com/yvbragar

Євгеній (саме так – усупереч нормам української мови – іменує себе нардеп) Брагар став депутатом за виборчим списком «Слуги народу» (номер 76). На виборах президента у 2019-му був членом ОВК у Вінницькій області від Володимира Зеленського. На час обрання до парламенту – аспірант КНУ.

Потрапляння 25-річного хлопця без політичного чи професійного досвіду у прохідну частину виборчого списку виглядало б дивним, проте не для «Слуги народу» зразка 2019-го – тоді у президентській партії опинилося чимало випадкових людей. Утім є й інше пояснення: за версією колишнього очільника голови ОП Андрія Богдана, мати Євгенія тісно пов’язана з родиною Зеленського. «Чи то няня його дітей, чи... Тобто людина, яка довгу історію пройшла з ним. Він її дуже цінує», – заявив він в одному інтерв’ю. Депутат у відповідь назвав заяву Богдана «п’яною маячнею».

У парламенті Євгеній Брагар запам’ятався насамперед не як законотворець (співавтор досить великої кількості законопроєктів, хоча це не свідчить про надмірну активність – депутатів часто записують у співавтори для кількості), а як активний борець проти української мови та призвідник кількох медійних скандалів.

Першим скандальним виступом стала заява 24 вересня 2019-го в ефірі телеканалу «Рада» про те, що держава не повинна фінансувати патріотичні фільми на кшталт «Кіборгів», бо «вони не принесуть прибутків». Натомість кошти потрібно виділяти на такі стрічки, як «Свінгери», «Дзідзьо» та «Скажене весілля». Тоді ж Брагар зізнався, що не вважає Росію ворогом, а лише режим Путіна. Утім цей спіч помітили аж після того, як Брагар вскочив у наступні халепи.

Фото: скрин відео

Наприкінці січня 2020-го Євгеній Брагар став на захист водія автобуса Луцьк – Київ, який відмовив волонтеркам Ярині Чорногуз та Анастасії Конфедерат у проханні вимкнути російський серіал під час поїздки. У підсумку дівчата, які до Києва прямували з похорону загиблого на Донбасі Миколи Сорочука, мусили вийти з автобуса посеред траси.

Брагар на Facebook назвав волонтерок «дівчатами націоналістичних поглядів». На думку нардепа, те, що дівчата вийшли після відмови припинити показ російського кінематографу, «зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позицій інших людей і культурної нетерпимості».

Лише виступом у соцмережах депутат не обмежився – він написав на одну волонтерку заяву в поліцію, вимагаючи притягти її до кримінальної відповідальності. «Заяву подано щодо висловлювань про те, що російська мова не повинна звучати в Україні. Це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою», – пояснив Брагар.

Фото: facebook.com/yvbragar

Під час дискусії на закид нардепки Яни Зінкевич, що дії водія суперечили Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Брагар заявив, що ставиться «різко негативно» до цього документа.

Знову ж самими словами не обійшлося: разом з іншими ненависниками українізації – Максимом Бужанським, Георгієм Мазурашу, Євгенієм Шевченком, Данилом Гетманцевим, Артемом Дмитруком, Олександром Дубінським та іншими нардепами від «Слуги» – подав у січні 2021-го законопроєкт зі змінами до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який передбачав скасування штрафів за відмову надавати послуги українською мовою.

У лютому 2020-го Євгеній Брагар потрапив у ще один скандал, дуже красномовно проявивши масштаб особистості. У телеефірі на запитання пенсіонерки з Кіровоградської області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, він заявив: «Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати будь-якої миті і спокійно заплатити».

Такий нерозумний випад у бік виборців здивував (м’яко кажучи) президентську фракцію. Її керівництво порадило своєму депутатові зробити «певну паузу» в спілкуванні з медіа.

У підсумку упродовж 2020-го Брагар жодного разу не виступав у парламенті. Проте засвітився у підтримці одіозного російського пропагандиста Анатолія Шарія: відправив йому донат на тисячу гривень з припискою «не все в слуге народа такие как вы думаете» (орфографія та пунктуація автора збережені).

4 липня 2021-го співробітники патрульної поліції зупинили "Toyota Camry", за кермом якої перебував Брагар, – за непідсвічений державний номер автомобіля. Під час перевірки поліцейські запідозрили, що нардеп у стані наркотичного сп'яніння, і запропонували йому пройти медичне обстеження. Про що склали протокол. Крім того, згодом вони розповіли, що депутат і його помічник погрожували їм.

Брагар на те заявив, що патрульні вимагали хабар.

Співрозмовники LB.ua у «Слузі народу» тоді стверджували, що скандал пришвидшив відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – рішення Володимир Зеленський нібито ухвалив раніше, однак йшлося про досить тривалий період «підготовки до відставки». Та коли черговий представник президентської партії потрапив у скандал з поліцейськими, Авакова нібито попросили написати заяву.

***Аж до свого арешту за звинуваченням у державній зраді Комітет свободи слова та інформації ВРУ очолював представник ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Нестор Шуфрич.

Фото: Віталій Носач

Лише після того, як агент впливу Росії та палкий захисник рупорів російської пропаганди поїхав у СІЗО, парламент спромігся звільнити його з посади голови комітету.

За інформацією депутатів, тимчасово виконувачем обов'язків голови комітету планують призначити саме Євгенія Брагара – зараз він є заступником голови.

З початку великої війни Євгеній Брагар більше не виступає на захист російської мови і не намагається переслідувати волонтерів. Його публічна активність у соціальних мережах зводиться, як правило, до публікації патріотичних картинок. Але чи змінив він свої погляди? І чи має необхідні якості – фахові та моральні, аби очолити комітет парламенту, який опікується питаннями свободи слова та інформаційною політикою держави?