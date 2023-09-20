Зеленський цього тижня відвідає Канаду, – CBC

Під час канадської поїздки Зеленський відвідає Оттаву та Торонто.

Цього тижня після візиту в США президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду, повідомляє CBC із посиланням на джерела.

Під час канадської поїздки Зеленський відвідає Оттаву та Торонто.

Президент США Джо Байден прийме Зеленського в Білому домі у Вашингтоні в четвер.

Очікується, що Зеленський виступить у парламенті в Оттаві в п’ятницю, а потім вирушить до Торонто, повідомили джерела.

Поїздка українського президента до Канади, про яку першим повідомило The Globe and Mail, офіційно не анонсована. Це буде перша поїздка Зеленського до країни з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Очікується, що Зеленський попросить додаткової військової підтримки під час перебування в Оттаві.

Нагадаємо, перед виступом на Генасамблеї ООН Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.

Також президент України з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Перед тим президент США Джозеф Байден, виступаючи 19 вересня на 78-й Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні.

Також Зеленський запросив країни на Глобальний саміт миру. Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково підтримали Українську формулу миру.