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Зеленський 21 вересня зустрінеться з Остіном

Остін оцінив зустріч формату «Рамштайн» як "дуже успішну".

Зеленський 21 вересня зустрінеться з Остіном
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня.

Про це він оголосив за результатами зустрічі в форматі «Рамштайн» 19 вересня, повідомляє Укрінформ.

«Чекаю на зустріч з Президентом Зеленським в Пентагоні в четвер», - сказав Остін.

Він оцінив зустріч формату «Рамштайн» як «дуже успішну».

На базі ВПС США «Рамштайн» на заході Німеччини 19 вересня пройшла 15-а зустріч близько 50 держав, які надають військову підтримку Україні. Як і під час попередніх зустрічей учасники оголошували свої наміри щодо продовження надання допомоги Україні. Вперше на заході був присутній Рустем Умеров як новий глава Міноборони України.

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Нагадаємо, що на полях Генасамблеї ООН Зеленський зустрінеться із американським президентом Байденом, обговорить питання постачання агропродукції із президентом Польщі та вперше віч-на-віч зустрінеться із президентом Бразилії.

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