Зеленський 21 вересня зустрінеться з Остіном

Остін оцінив зустріч формату «Рамштайн» як "дуже успішну".

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня.

Про це він оголосив за результатами зустрічі в форматі «Рамштайн» 19 вересня, повідомляє Укрінформ.

«Чекаю на зустріч з Президентом Зеленським в Пентагоні в четвер», - сказав Остін.

Він оцінив зустріч формату «Рамштайн» як «дуже успішну».

На базі ВПС США «Рамштайн» на заході Німеччини 19 вересня пройшла 15-а зустріч близько 50 держав, які надають військову підтримку Україні. Як і під час попередніх зустрічей учасники оголошували свої наміри щодо продовження надання допомоги Україні. Вперше на заході був присутній Рустем Умеров як новий глава Міноборони України.

Нагадаємо, що на полях Генасамблеї ООН Зеленський зустрінеться із американським президентом Байденом, обговорить питання постачання агропродукції із президентом Польщі та вперше віч-на-віч зустрінеться із президентом Бразилії.