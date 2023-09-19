Зеленський виступить на Генасамблеї ООН сьогодні вдень. На дебатах йтиметься про війну та клімат

Виступ президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН заплановано на сьогодні, 19 вересня. Він відбудеться вдень за київським часом.

Згідно з розкладом на сайті ООН, український президент виступатиме чотирнадцятим. До нього матиме слово американський президент Джо Байден, а після – канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр Японії Фуміо Кісіда.

Ключові дві теми для обговорення під час дебатів високого рівня – війна Росії проти України та кліматичні зміни. У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка.

Джерела LB.ua в дипломатичних колах повідомляли, що на Генасамблеї ООН Зеленський не представлятиме "формулу миру", натомість просуватиме її та інформуватиме країни про виконання окремих пунктів формули. Водночас українська сторона має намір розширити географію, запросивши певну кількість держав доєднатися до мирної ініціативи президента Зеленського.

Нагадаємо, що на полях Генасамблеї Зеленський зустрінеться із американським президентом, обговорить питання постачання агропродукції із президентом Польщі та вперше віч-на-віч зустрінеться із президентом Бразилії.

Торік український президент теж брав участь у Генеральній асамблеї ООН, але особисто не приїжджав і вийшов на звʼязок у відеоформаті.