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Російські дипломати у Великій Британії мають повідомляти про свої поїздки

Це стосується дипломатів, акредитованих у посольстві Росії в Лондоні та генеральному консульстві в Единбурзі.

Російські дипломати у Великій Британії мають повідомляти про свої поїздки

Велика Британія зобов'язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією Сполученого Королівства.

Про це повідомив державний міністр з питань Європи МЗС Великобританії Лео Докерті, передає Укрінформ.

“У відповідь на рішення Росії запровадити вимоги щодо повідомлення про поїздки британських дипломатів у Росії ми запровадили відповідні взаємні вимоги щодо повідомлення про поїздки російських дипломатів, акредитованих у посольстві Росії в Лондоні та генеральному консульстві в Единбурзі”, – йдеться у письмовій відповіді на запитання члена парламенту Великої Британії Танманджіта Сінгха Дхесі.

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Докерті наголосив, що рішення Лондона відповідає концепції взаємності. Вона передбачена Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Нагадаємо, 1 вересня МЗС Данії повідомило послу РФ Володимиру Барбіну про скорочення чисельності російського посольства в Копенгагені. Його кількість має бути скорочена до рівня, відповідного штату посольства Данії в Москві. 

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