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Пропагандистів Кремля не путили на пресконференцію Макрона на саміті G20 в Нью-Делі

МЗС Росії викликало через це посла Франції і висловило йому "рішучий протест"

Пропагандистів Кремля не путили на пресконференцію Макрона на саміті G20 в Нью-Делі
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Франції в РФ П’єра Леві і висловило йому "рішучий протест" у зв'язку з недопуском на пресконференцію президента Еммануеля Макрона на саміті G20 у Нью-Делі працівників російських пропагандистських медіа.

Про це повідомляє МЗС РФ у Telegram.

Йдеться про кореспондентів державного інформагентства РИА Новости та головного редактора Russia-News. За версією МЗС РФ, у допуску росіянам було відмовлено "в грубій формі", що пов’язано нібито з "дискримінаційними та відверто русофобськими діями представників французької влади".

У МЗС також пожалілися, що організатори "відмовилися вибачитися перед росіянами" за цей інцидент.

Нагадаємо, що 9-10 вересня у столиці Індії Нью-Делі проходив 18-й саміт "Групи двадцяти". За підсумками зустрічі та ухваленої на саміті спільної декларації Макрон заявив, що ця заява "не стала дипломатичною перемогою для Москви, яка після саміту залишилася ізольованою".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб розглянути прогрес щодо оголошених політичних пропозицій і цілей.

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