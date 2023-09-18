Тайвань облетіла рекордна кількість китайських військових літаків, демонструючи невдоволення візитами кількох американських чиновників.

Про це пише Bloomberg.

Тайбей заявив, що виявив 103 бойові літаки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та 9 кораблів, додавши, що це “створює серйозні проблеми для безпеки в протоці та в регіоні”. Кількість літаків була максимальною, за даними видання, за три роки.

40 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки. “Це вдруге менше ніж за тиждень, коли Китай відправив таку кількість літаків через лінію, яку США провели у 1954 році. Вильоти вимотують набагато меншу армію Тайваню та скорочують час її реакції на будь-яку атаку”, − йдеться у матеріалі.

Хоча Китай зазвичай не пояснює причин для ведення військової діяльності навколо острова, вона, як правило, збігається із зустрічами між іноземними та тайванськими посадовцями. США розкритикували Китай за проведення подібних навчань, назвавши їх “провокаційними”.

Зараз на Тайвані перебуває американська делегація, яку очолює губернатор Арізони Кеті Гоббс. Поїздка включатиме зустріч із президенткою Цай Інвень. Гоббс планує провести переговори з вищими чиновниками економіки та торгівлі, а також із бізнес-спільнотою.

Також цього тижня острів відвідала Лорі Локасіо, заступниця міністра торгівлі зі стандартів і технологій, яка зустрілася з Цай у понеділок.

Французький сенатор Олів'є Кадік також їде до Тайваню з планами зустрітися з віцепрем'єром Чен Вень Цаном і Веллінгтоном Ку, генеральним секретарем Ради національної безпеки.

103 PLA aircraft and 9 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/YjebwioA4v — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 18, 2023

Останніми роками НВАК значно посилила військові дії проти Тайваню, який Комуністична партія Китаю вважає провінцією КНР і з яким загрожує “возз'єднатися” силою. Уряд та народ Тайваню здебільшого відкидають перспективу китайського правління.