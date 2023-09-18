Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
ГоловнаСвіт

Тайвань облетіла рекордна кількість китайських військових літаків

Тайбей виявив 103 бойові літаки Народно-визвольної армії та дев'ять кораблів.

Тайвань облетіла рекордна кількість китайських військових літаків
Фото: EPA/UPG

Тайвань облетіла рекордна кількість китайських військових літаків, демонструючи невдоволення візитами кількох американських чиновників.

Про це пише Bloomberg.

Тайбей заявив, що виявив 103 бойові літаки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та 9 кораблів, додавши, що це “створює серйозні проблеми для безпеки в протоці та в регіоні”. Кількість літаків була максимальною, за даними видання, за три роки.

40 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки. “Це вдруге менше ніж за тиждень, коли Китай відправив таку кількість літаків через лінію, яку США провели у 1954 році. Вильоти вимотують набагато меншу армію Тайваню та скорочують час її реакції на будь-яку атаку”, − йдеться у матеріалі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Хоча Китай зазвичай не пояснює причин для ведення військової діяльності навколо острова, вона, як правило, збігається із зустрічами між іноземними та тайванськими посадовцями. США розкритикували Китай за проведення подібних навчань, назвавши їх “провокаційними”.

Зараз на Тайвані перебуває американська делегація, яку очолює губернатор Арізони Кеті Гоббс. Поїздка включатиме зустріч із президенткою Цай Інвень. Гоббс планує провести переговори з вищими чиновниками економіки та торгівлі, а також із бізнес-спільнотою.

Також цього тижня острів відвідала Лорі Локасіо, заступниця міністра торгівлі зі стандартів і технологій, яка зустрілася з Цай у понеділок. 

Французький сенатор Олів'є Кадік також їде до Тайваню з планами зустрітися з віцепрем'єром Чен Вень Цаном і Веллінгтоном Ку, генеральним секретарем Ради національної безпеки.

Останніми роками НВАК значно посилила військові дії проти Тайваню, який Комуністична партія Китаю вважає провінцією КНР і з яким загрожує “возз'єднатися” силою. Уряд та народ Тайваню здебільшого відкидають перспективу китайського правління. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies