Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем «зернову угоду» напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Держдепартаменту США.

«Секретар і Генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включаючи Чорноморську зернову ініціативу, неспровоковану війну Росії проти України та ситуацію із безпекою на Гаїті», – йдеться у матеріалі.

У пресрелізі зазначається, що розмова Блінкена з Гутеррешем також стосувалася пріоритетів США для Генасамблеї, зокрема зміцнення основних принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини, модернізацію ООН для вирішення викликів ХХІ століття та зусиль щодо просування цілей сталого розвитку ООН.

Нагадаємо, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. Наразі цим коридором скористалися чотири судна. Крім того, українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.