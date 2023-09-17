Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу

Також вони торкнулися теми реформування ООН.

Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем «зернову угоду» напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Держдепартаменту США.

«Секретар і Генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включаючи Чорноморську зернову ініціативу, неспровоковану війну Росії проти України та ситуацію із безпекою на Гаїті», – йдеться у матеріалі.

У пресрелізі зазначається, що розмова Блінкена з Гутеррешем також стосувалася пріоритетів США для Генасамблеї, зокрема зміцнення основних принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини, модернізацію ООН для вирішення викликів ХХІ століття та зусиль щодо просування цілей сталого розвитку ООН.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. Наразі цим коридором скористалися чотири судна. Крім того, українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies