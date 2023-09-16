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В Ірані тимчасово затримали батька вбитої активістки Махси Аміні

Амджада Аміні попередили, щоб він не відзначав річницю смерті своєї доньки.

В Ірані тимчасово затримали батька вбитої активістки Махси Аміні
Махса Аміні
Фото: Joyce Karam

16 вересня силовики тимчасово затримали батька вбитої активістки Махси Аміні, повідомляє Reuters.

Амджада Аміні попередили, щоб він не відзначав річницю смерті своєї доньки, повідомила Мережа з прав людини в Курдистані. Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA спростувало факт арешту Аміні, але не повідомило, чи його затримали на короткий час, а чи попередили.

Раніше у соціальних мережах та звітах правозахисних груп йшлося про те, що іранські сили безпеки зайняли позиції навколо будинку Аміні.

Батьки убитої активістки раніше цього тижня заявили, що, незважаючи на попередження уряду, вони проведуть "традиційну та релігійну ювілейну церемонію" на могилі своєї 22-річної дочки у Сакезі.

За даними правозахисних груп, 16 вересня у районах Ірану, найбільш заселених курдами, розгорнули велику кількість силовиків.

Повідомлялося також про масові страйки у багатьох містах іранського Курдистану і затримання деяких активістів.

За даними правозахисних груп, під час протестів, що почалися після вбивства Аміні, понад 500 осіб, серед яких - 71 неповнолітній, було вбито, сотні поранено і тисячі заарештовано. Іран провів сім страт, пов'язаних із заворушеннями.

У звіті, опублікованому в серпні, Amnesty International повідомила, що іранська влада "піддає сім'ї жертв довільним арештам і затримкам, вводить жорсткі обмеження на мирні збори на могилах і знищують надгробки жертв".

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Нагадаємо, напередодні США та Євросоюз ввели санкції проти низки фізичних і юридичних осіб Ірану. Штати ввели обмежувальні заходи щодо 18 ключових членів сил безпеки, корпусу вартових ісламської революції і Сил правопорядку, очільника пенітенціарної служби Ірану, а також причетних до блокування інтернету і цензури.

У перелік від ЄС потрапили заступник головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Центральному штабі безпеки та командири поліції двох іранських провінцій.

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