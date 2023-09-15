Бельгія надасть свої тренувальні винищувачі для навчання українців

Уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16, передає Le Soir.

Бельгійська міністерка оборони Людівін Дедондер повідомила, що шестеро українських інструкторів та чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку у Бельгії для подальшого навчання українських пілотів та іншого персоналу.

Крім того, у найближчі тижні Міністерство оборони направить команду до навчального центру українських пілотів F-16 у Данії, який надав у розпорядження свою авіабазу на півдні країни.

У 2024 році Міноборони направить до Данії для підвищення кваліфікації два літаки F-16 – двомісний навчальний літак типу F-16B – а також загін чисельністю близько 50 солдатів, переважно технічний персонал, який забезпечить розгортання F-16.

"Поряд із цим важливим внеском у підготовку та введення в експлуатацію винищувальної авіації, наш уряд офіційно наголошує на своїй підтримці у створенні цього нового потенціалу, необхідного для модернізації українських Збройних Сил. У цьому контексті Бельгія підтримає пропозицію послуг, сформульовану нашою галуззю, досвід якої накопичений протягом кількох десятиліть. Я продовжуватиму підтримувати і сприяти цим контактам", — заявила Дедондер.

Нагадаємо, Бельгія передасть в Україну ракети класу "земля-повітря" Sea Sparrow, які викупила у Німеччини.

Тим часом українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі у Техасі.