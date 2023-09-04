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Україна отримає від Бельгії ракети Sea Sparrow

Бельгія викупила ці ракети в Німеччини.

Україна отримає від Бельгії ракети Sea Sparrow
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Бельгія передасть в Україну ракети класу "земля-повітря" Sea Sparrow, які викупила у Німеччини, передає "Мілітарний" із посиланням на L’Echo.

Німеччина використовувала Sea Sparrow на своїх фрегатах типу Бремен.

Всього для нашої держави Бельгія викупила вісім ракет. Вартість кожної становить близько семи тисяч євро.

Минулого тижня бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер анонсувала посилення української ППО.

Крім ракет, Бельгія планує надати Україні техніки на суму 150 мільйонів євро. 

Поки що невідомо, з якої платформи використовуватимуть Sea Sparrow. Раніше стало відомо, що Україна і Польща проводять роботи з інтеграції цих ракет на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу "Бук".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає бельгійські танки Leopard-1. Крім того, Бельгія і Нідерланди передадуть нашій державі бронетранспортери М113. Перед цим техніку відремонтують.

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