New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
ГоловнаСвіт

Ердоган після переговорів із Путіним вважає, що незабаром вдасться відновити "зернову угоду"

Росія наполягає, аби Захід зняв обмеження на експорт російської сільгосппродукції.

Ердоган після переговорів із Путіним вважає, що незабаром вдасться відновити "зернову угоду"
Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін
Фото: X/ Presidency of the Republic of Türkiye

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що, на його думку, незабаром стане можливим відновити Чорноморську зернову ініціативу, передає Reuters.

"Як Туреччина, ми віримо, що за короткий термін досягнемо рішення, яке виправдає очікування", — сказав Ердоган.

Як передає Anadolu Ajansı, турецький президент вважає, що альтернативні цій угоді пропозиції "не можуть запропонувати стійку, безпечну та постійну модель, засновану на співпраці між сторонами".

"Ми вважаємо, що ініціативу слід продовжити, усуваючи недоліки. Ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля щодо встановлення міцного миру, стабільності та процвітання у нашому регіоні", - зазначив Ердоган.

Він повідомив, що Туреччина підготувала з ООН "новий пакет пропозицій, який включає значний прогрес". "Я вважаю, що можна отримати результати за допомогою цього нового процесу. Україні, звичайно, необхідно пом'якшити свій підхід до спільних кроків з Росією", - додав турецький президент.

Путін поскаржився на те, що Захід обмежує експорт російської сільськогосподарської продукції.

"Ми будемо готові розглянути можливість реанімації зернової угоди, і я сьогодні ще раз сказав пану президенту - ми зробимо це, як тільки всі домовленості щодо зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції будуть повністю виконані", - сказав російський диктатор.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Ердоган 4 вересня приїхав до Сочі на переговори з Путіним щодо відновлення "зернової угоди".

Коли турецький президент анонсував свою зустріч із Путіним, то наголошував, що важливо, аби ця зустріч відбулася особисто. Для підготовки перемовин Туреччина відправила до РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана.

На пресконференції Фідана з очільником російського МЗС Сергій Лавров запропонував Туреччині мільйон тонн зерна за зниженою ціною, а також збільшення постачання газу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies