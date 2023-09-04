Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що, на його думку, незабаром стане можливим відновити Чорноморську зернову ініціативу, передає Reuters.

"Як Туреччина, ми віримо, що за короткий термін досягнемо рішення, яке виправдає очікування", — сказав Ердоган.

Як передає Anadolu Ajansı, турецький президент вважає, що альтернативні цій угоді пропозиції "не можуть запропонувати стійку, безпечну та постійну модель, засновану на співпраці між сторонами".

"Ми вважаємо, що ініціативу слід продовжити, усуваючи недоліки. Ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля щодо встановлення міцного миру, стабільності та процвітання у нашому регіоні", - зазначив Ердоган.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ortak Basın Toplantısıhttps://t.co/sif0aR1Gph — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2023

Він повідомив, що Туреччина підготувала з ООН "новий пакет пропозицій, який включає значний прогрес". "Я вважаю, що можна отримати результати за допомогою цього нового процесу. Україні, звичайно, необхідно пом'якшити свій підхід до спільних кроків з Росією", - додав турецький президент.

Путін поскаржився на те, що Захід обмежує експорт російської сільськогосподарської продукції.

"Ми будемо готові розглянути можливість реанімації зернової угоди, і я сьогодні ще раз сказав пану президенту - ми зробимо це, як тільки всі домовленості щодо зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції будуть повністю виконані", - сказав російський диктатор.

Нагадаємо, Ердоган 4 вересня приїхав до Сочі на переговори з Путіним щодо відновлення "зернової угоди".

Коли турецький президент анонсував свою зустріч із Путіним, то наголошував, що важливо, аби ця зустріч відбулася особисто. Для підготовки перемовин Туреччина відправила до РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана.

На пресконференції Фідана з очільником російського МЗС Сергій Лавров запропонував Туреччині мільйон тонн зерна за зниженою ціною, а також збільшення постачання газу.