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Тайвань готується до першого за чотири роки тайфуну: евакуювали близько 3000 мешканців

На острові вранці вже почались дощі. 

Близько 2800 людей були змушені евакуюватися зі східного Тайваню через тайфун Хайкуй. Влада готується до того, що острів зазнає першого за чотири роки прямого тропічного шторму, пише The Guardian.

Хайкуй, який уже приніс сильні дощі в неділю вранці, має постійну швидкість вітру близько 140 км/год і, як очікується, досягне берега в східному районі Тайдун Тайваню до 17 години за місцевим часом. Острів скасував понад 200 внутрішніх рейсів, коли та офіси закрили в південній та східній частинах. 

Президентка Тайваню Цай Інвен заявила, що Хайкай "буде першим тайфуном, що зіткнеться з островом за чотири роки"

"Я нагадую людям про необхідність підготуватися до тайфуну та дбати про свою безпеку, уникати виходів на вулицю та будь-якої небезпечної активності", – сказала вона. 

Центральне погодне бюро попередило, що на острові очікуються дощі, вітри та хвилі. 

Поперередній шторм у Тайвані був у 2019 році. Тоді загинула одна людина. 

Нагадаємо, що днями шторми відбулися в США. 

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