Польща закрила великий центр біженців у Надажині, створений для українців

Коли центр закрили, там перебувало близько 300 біженців.

У польському Надажині закрили великий центр біженців, створений для українців, повідомляє BGNES із посиланням на TVP World.

Кажуть - центр уже не потрібен, оскільки більшість його жителів отримали прихисток в іншому місці.

Рішення ухвалили після того, як торік Варшава отримала схвальні відгуки від світової спільноти про те, що Польща стала головними воротами в ЄС для українців. Торік тут зареєструвалось близько 1,5 млн українців, ще декілька мільйонів виїхали через польську територію в інші країни.

Прихисток у Надажині, який звели на базі виставкового центру на околицях Варшави, лише навесні 2022-го прийняв до девяти тисяч українців.

Коли центр закрили, там перебувало близько 300 біженців. Їх переселили. Місцеві співробітники організацій, які надають гуманітарну допомогу, кажуть, що раптове закриття застало людей зненацька.

Нагадаємо, раніше дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, показали, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

У цій країні українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb.