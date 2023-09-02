Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
ГоловнаСвіт

Польща закрила великий центр біженців у Надажині, створений для українців

Коли центр закрили, там перебувало близько 300 біженців.

Польща закрила великий центр біженців у Надажині, створений для українців
Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

У польському Надажині закрили великий центр біженців, створений для українців, повідомляє BGNES із посиланням на TVP World.

Кажуть - центр уже не потрібен, оскільки більшість його жителів отримали прихисток в іншому місці.

Рішення ухвалили після того, як торік Варшава отримала схвальні відгуки від світової спільноти про те, що Польща стала головними воротами в ЄС для українців. Торік тут зареєструвалось близько 1,5 млн українців, ще декілька мільйонів виїхали через польську територію в інші країни.

Прихисток у Надажині, який звели на базі виставкового центру на околицях Варшави, лише навесні 2022-го прийняв до девяти тисяч українців.

Коли центр закрили, там перебувало близько 300 біженців. Їх переселили. Місцеві співробітники організацій, які надають гуманітарну допомогу, кажуть, що раптове закриття застало людей зненацька.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, раніше дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, показали, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

У цій країні українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies