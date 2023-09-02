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Науседа пропонує змінити правила надання білорусам посвідок на проживання

Це питання внесено на розгляд осінньої сесії Сейму.

Науседа пропонує змінити правила надання білорусам посвідок на проживання
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Гітанас Науседа виступає за перегляд правил надання посвідок на проживання в країні громадянам Білорусі.

Про це повідомляє Європейська правда.

Науседа вніс питання перегляду правил на розгляд осінньої сесії Сейму.

Президент наголошує, що для безпеки жителів Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян Білорусі залишається більше можливостей, порівняно з громадянами Росії, для в'їзду до Литви та отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян Білорусі та Росії через наш кордон, статусу їхньої посвідки на проживання в Литві. Сьогодні ми живемо в напруженій атмосфері, коли нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій, спроб дестабілізувати нашу внутрішньополітичну ситуацію. Вона дійсно крихка. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", – заявив Науседа.

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Нагадаємо, що Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".

Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже були закриті два прикордонні пункти.

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