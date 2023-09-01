Кіберзлочинність цьогоріч коштуватиме Німеччині понад 200 мільярдів євро, − опитування

Крадіжка ІТ-обладнання та даних, а також цифрове та промислове шпигунство та диверсії коштуватимуть Німеччині 206 мільярдів євро у 2023 році.

Про це повідомила німецька цифрова асоціація Bitkom, пише Reuters.

Згідно з опитуванням, в якому участь понад 1000 компаній, збиток перевищить позначку в 200 мільярдів євро третій рік поспіль.

“Німецька економіка є дуже привабливою мішенню для злочинців і ворожих держав. Кордони між організованою злочинністю та державними суб’єктами розмиті”, − сказав президент Bitkom Ральф Вінтергерст.

Приблизно три чверті опитаних компаній зазнали цифрових атак за останні 12 місяців, порівняно з 84% компаній у попередньому році.

“Невелике зниження кількості компаній є позитивним знаком і вказує на те, що захисні заходи дають ефект”, − сказав Вінтергерст.

З компаній, які зазнали атак, конфіденційні дані були викрадені у 70%, що на 7 процентних пунктів більше, ніж у попередньому році. Аналогічно шпигували за 61% цифрових комунікацій, що на 4 відсоткові пункти більше, ніж за рік.

Нагадаємо, хакери зламали виборчу комісію Великої Британії, отримавши доступ до внутрішньої електронної пошти та копій даних виборців.