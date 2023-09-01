74 людини загинули унаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку в Йоганнесбурзі (ПАР), який самовільно зайняли мешканці.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що 12 із загиблих були дітьми. Десятки людей госпіталізували. Люди намагалися рятуватися, стрибаючи з будинку.

“Коли в четвер приблизно о першій годині ночі спалахнула пожежа, єдині двері в будівлю та з неї були замкнені, тому мешканці не мали можливості втекти”, − пише видання.

Двері були закриті, щоб запобігти крадіжкам та уповільнити будь-які потенційні поліцейські рейди.

Фото: EPA/UPG

У будинку жили приблизно 400 вразливих людей на неформальній основі. Серед них були надзвичайно бідні економічні мігранти та шукачі притулку, переважно з Малаві, Танзанії та Зімбабве, а також південноафриканці.

Будівля розташована в самому серці напівзруйнованого центрального ділового району Йоганнесбурга і є однією із сотень незаконно зайнятих будинків, які отримують мало громадських послуг. Воно належить муніципалітету, але влада не брала активної ролі в управлінні чи обслуговуванні будівлі. Мешканців платили оренду синдикату, який контролював будівлю. Кімнати коштували близько 42 долари на місяць.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, шість людей загинули і 81 особа була госпіталізована внаслідок пожежі, яка спалахнула у липні у будинку для літніх людей Casa dei Coniugi в італійському місті Мілан.