Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
ГоловнаСвіт

Росія пропонує Туреччині мільйон тонн зерна зі знижкою і більше газу

Катар готовий брати участь у "фінансових аспектах" постачання зерна.

Росія пропонує Туреччині мільйон тонн зерна зі знижкою і більше газу
Фото: EPA/UPG

Росія пропонує Туреччині мільйон тонн свого зерна за зниженою ціною.

Про це сказав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом, передає Daily Sabah.

Міністр держави-агресора заявив, що це питання також обговорюють за участю "наших друзів із Катару, які готові брати участь у фінансових аспектах цієї ініціативи".

Також РФ хоче збільшити постачання газу до Туреччини та реалізувати угоди між двома країнами про створення газового хабу.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що відповідно до службового листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди. Зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою зерновою угодою, за якою пропонується постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці.

Торік стало відомо, що РФ вивозить до Туреччини крадене зерно з України за підробленими документами як “російське”. Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що українське збіжжя перевозять 87 суден.

Хакан Фідан перебуває з візитом у Росії, готуючи зустріч Ердогана з Путіним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies