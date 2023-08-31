Росія пропонує Туреччині мільйон тонн зерна зі знижкою і більше газу

Росія пропонує Туреччині мільйон тонн свого зерна за зниженою ціною.

Про це сказав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом, передає Daily Sabah.

Міністр держави-агресора заявив, що це питання також обговорюють за участю "наших друзів із Катару, які готові брати участь у фінансових аспектах цієї ініціативи".

Також РФ хоче збільшити постачання газу до Туреччини та реалізувати угоди між двома країнами про створення газового хабу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що відповідно до службового листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди. Зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою зерновою угодою, за якою пропонується постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці.

Торік стало відомо, що РФ вивозить до Туреччини крадене зерно з України за підробленими документами як “російське”. Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що українське збіжжя перевозять 87 суден.

Хакан Фідан перебуває з візитом у Росії, готуючи зустріч Ердогана з Путіним.