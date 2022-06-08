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РФ вивозить до Туреччини крадене українське зерно за підробними документами як “російське”, – посол

Для турецьких органів порушення немає.

РФ вивозить до Туреччини крадене українське зерно за підробними документами як “російське”, – посол
Василь Боднар
Фото: azertag.az

Вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом у Севастополь, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як “російське”.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Укрінформ.

“Як нам повідомляють, за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів. Насправді відбувається таке: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, ніби це російське зерно”, – сказав дипломат.

За його словами, якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із Севастополя або з Херсона, їх би не приймали, а оскільки їх нібито завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає.

“Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій РФ та підстави для припинення руху цих суден”, – заявив посол.

Дипломат також зауважив, що учасники цих оборудок, які сподіваються надалі співпрацювати з Україною, стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

“Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються Росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати”, – сказав Боднар.

Нагадаємо, Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

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