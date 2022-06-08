"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Дружина радить окупанту підвернути ногу, щоб втекти з війни, – перехоплення ГУР

“Деякі хитруни підвернули ногу і поїхали додому”. 

​Дружина радить окупанту підвернути ногу, щоб втекти з війни, – перехоплення ГУР
Фото: armyinform.com.ua

В перехопленій телефонній розмові російського військового зі своєю дружиною окупант розповідає, що їхня бригада не хоче “іти далі” через недовіру до командування та великі втрати. 

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України

“Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення. У нас народу менше 100 людей залишилось”, – говорить окупант. 

Росіянин скаржиться на погане забезпечення: “Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників”.

Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни “підвернули ноги та поїхали додому”.

Нагадаємо, розвідка повідомляла про те, що мародерство і обстріли своїх стали звичним явищем у російській армії в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також