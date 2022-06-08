Головне за ніч. Середа, 8 червня

Зима близько, "Книга катів" , "Залізний купол" та українські книги в Варшаві.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону, яку провів із представниками уряду і найбільших державних енергокомпаній і регуляторів.

"В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що наступного тижня планується запуск "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

У системі зібрані конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

За повідомленням Генштабу, ЗСУ успішно стримують ворожий штурм у Сєвєродонецьку.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять ворожих атак. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Збройні сили України на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Попередньо відомо про знищення кількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів.

Уночі росіяни знову обстріляли Миколаїв і Харків, бої в Сєвєродонецьку тривають, йдеться в зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше – в нашій новині.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Донеччині було поранено 1 244 мирних мешканця, вбито – 478 без урахування жертв Маріуполя та Волновахи.

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, лише минулої доби російські військові поранили п’ятьох мирних жителів області.

Високопосадовець Білого дому підтвердив "Голосу Америки", що США та союзники працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет для посилення її морських кордонів.

Нагадаємо, у травні троє американських чиновників і два джерела в Конгресі США заявили Reuters, що Білий дім розглядає два варіанти для передачі Україні – "Гарпун" виробництва Boeing і Naval Strike Missile від Kongsberg і Raytheon Technologies. Їх можуть надати безпосередньо США або ж їхні європейські союзники.

Україна хоче придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол", яка дозволить захистити від російських ракет мирних українців.

Про це на пресконференції в Тель-Авіві заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нова посол України в Канаді Юлія Ковалів вручила вірчі грамоти генерал-губернатору Мері Саймон, офіційно очоливши українську дипломатичну місію в країні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді 9 березня 2022 року.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що, попри розв'язану Росією війну, посівна кампанія в Україні пройшла успішно: аграріям вдалося засіяти 75% від минулорічних площ.

Під час Варшавського книжкового ярмарку, який проходив у столиці Польщі 26-29 травня, розкуплено близько 1800 примірників книжок українських видавців.

На українському стенді, що працював під гаслом "Дякуємо, Польще", були представлені книги від 24 українських видавництв.

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