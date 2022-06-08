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Аграріям вдалося засіяти 75% від минулорічних площ, – Денис Шмигаль

Попри розв'язану Росією війну посівна кампанія в Україні пройшла успішно.

Аграріям вдалося засіяти 75% від минулорічних площ, – Денис Шмигаль

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства в Україні було засіяно 75% від минулорічних площ. 

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

За його даними, у межах програми пільгових кредитів “5-7-9” для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд гривень. З них 24 млрд гривень – за програмою державних портфельних гарантій.

“Тепер починаємо підготовку до збору врожаю. І розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями”, – зазначив прем'єр-міністр. 

Перше – необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Друге – збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третє – забезпечення пального для аграріїв.

Нагадаємо, аграрії Полтавської області посіяли 1,4 млн гектарів сільськогосподарських культур. Це 100% запланованих під посів площ.

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