Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаЕкономікаДержава

Світовий банк виділить додатково Україні $ 1,49 млрд

Кошти передбачені для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам.

Світовий банк виділить додатково Україні $ 1,49 млрд
Фото: ABS-CBN News

Виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі  $1,49 млрд.

Про це пише reuters.com.

Кошти передбачені для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, збільшивши загальну обіцяну підтримку банку до понад 4 мільярди доларів.

У заяві СБ йдеться, що останнє фінансування підтримується фінансовими гарантіями Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням з Італії та внесками нового багатодонорського трастового фонду.

Україна заявила, що їй потрібно принаймні 5 мільярдів доларів щомісяця у найближчій перспективі, щоб підтримувати роботу свого уряду на тлі війни з Росією.

Фінансові лідери країн “Великої сімки” минулого місяця пообіцяли виділити Україні 9,5 мільярдів доларів нового фінансування. Таким чином їхня невійськова підтримка досягла майже 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у травні український бюджет поповнили 504 млн євро від донорів Світового банку, казну поповнили грантові кошти від США (500 млн доларів) і Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також