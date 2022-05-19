Український бюджет поповнили 504 млн євро від донорів Світового банку

У рамках цього траншу до бюджету України надійшли грантові кошти від США (500 млн доларів) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

В Мінфіні уточнили, що гроші було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити 500 млн євро на продовольчу безпеку, з яких Україні – 200 млн, сусіднім державам – 300 млн. Крім того, Світовий банк оголосив про намір виділити $30 млрд на подолання кризи продовольчої безпеки, викликаної війною Росії проти України. 12 млрд передбачені на нові проєкти і 18 – на вже наявні, які повʼязані з продуктами і харчуванням.