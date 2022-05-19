Європарламент скасував на рік мито на весь український експорт

Повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном.

19 травня Європарламент підтримав рішення скасувати для всього українського експорту імпортне мито ЄС терміном на один рік.

Про це повідомили в пресслужбі ЄП.

Це дозволить повністю скасувати ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі.

Таке рішення підтримали 515 депутатів Європарламенту, 11 утрималося, 32 виступили проти.

"Перед обличчям російської агресії Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу та безпеку всієї Європи. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях усіма доступними нам засобами: не лише зброєю та санкціями, а й нашою торговельною міццю. Надання Україні підтримки, необхідної для самозахисту, не закінчується на полі бою - це включає забезпечення того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною", - наголосила постійна доповідач по Україні Сандра Калнієте.

За інформацією пресслужби Європарламенту, Європейський Союз є найважливішим торговим партнером України: на його частку припадає понад 40% загального обсягу торгівлі товарами у 2021 році. Натомість Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС, на частку якого припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.