Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
ГоловнаЕкономікаДержава

Європарламент скасував на рік мито на весь український експорт

Повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном.

Європарламент скасував на рік мито на весь український експорт
Фото: Daniel Kalker

19 травня Європарламент підтримав рішення скасувати для всього українського експорту імпортне мито ЄС терміном на один рік.

Про це повідомили в пресслужбі ЄП.

Це дозволить повністю скасувати ввізне мито на промислову продукцію, фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі.

Таке рішення підтримали 515 депутатів Європарламенту, 11 утрималося, 32 виступили проти.

"Перед обличчям російської агресії Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу та безпеку всієї Європи. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях усіма доступними нам засобами: не лише зброєю та санкціями, а й нашою торговельною міццю. Надання Україні підтримки, необхідної для самозахисту, не закінчується на полі бою - це включає забезпечення того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною", - наголосила постійна доповідач по Україні Сандра Калнієте.

За інформацією пресслужби Європарламенту, Європейський Союз є найважливішим торговим партнером України: на його частку припадає понад 40% загального обсягу торгівлі товарами у 2021 році. Натомість Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС, на частку якого припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також