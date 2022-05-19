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Порошенко в ефірі France 24: будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими

Порошенко виступив проти умиротворення агресора.

Порошенко в ефірі France 24: будь-які поступки щодо територіальної цілісності України є неприйнятими

Петро Порошенко в ефірі телеканалу "France 24" заявив, що жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може. Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі «дипломатичні компроміси» в переговорах з Росією, Порошенко зауважив: «Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо».

Також Порошенко виступив проти умиротворення агресора, адже Україна платить страшну ціну сьогодні.

«Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони ґвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо», – наголосив Порошенко. 

Він зазначив, що Україна робить усе можливе для приєднання до НАТО і щоб зробити Європу більш безпечною.

«Ви не знайдете жодної іншої нації в світі, яка хотіла б миру більше, ніж ми. Ми готові до цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також завдяки нашим Збройним силам. Однак нам слід відділити ці дипломатичні перемовини», – пояснив Порошенко.

За його словами, має бути спочатку негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, вирішення всіх гуманітарних проблем, звільнення заручників тощо. Далі – умови безпеки.

П’ятий президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва, щоб краще зрозуміти позицію українців: «Це дуже важливо, адже дає можливість своїми очима побачити катастрофічні ситуації в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Андріївці, Ворзелі, Чернігові, та й в Києві. Кожного дня і ночі відбуваються нові атаки крилатими ракетами проти нас, які вбивають десятки цивільних. Ми знаємо, як це», – зауважив Петро Порошенко.

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