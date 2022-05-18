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ЄС виділить на власну оборону додаткові 200 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Вторгнення РФ в Україну виявило проблему недофінансування сектору безпеки та оборони країн Євросоюзу.

ЄС виділить на власну оборону додаткові 200 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

ЄС збільшить оборонні витрати на 200 млрд євро протягом кількох наступних років, щоб усунути вразливості європейського оборонного комплексу.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання колегії ЄК. 

"Повернення війни до Європи підкреслило негативний вплив років оборонного недофінансування. Ми втратили десятиліття з точки зору інвестицій внаслідок всіх цих (бюджетних) скорочень. Водночас країни–члени зараз долають цю тенденцію. Вони вже оголосили про додаткові 200 мільярдів євро на оборонні витрати протягом кількох наступних років", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона додала, що зараз необхідно переконатися, що ці гроші витрачатимуться скоординованим шляхом, аби заповнити провалля у спроможностях, що були виявлені як в ЄС, так і в НАТО. Такі інвестиції дозволять здійснити довгострокове зміцнення виробничої бази європейського оборонного комплексу.

Водночас, Єврокомісія просить розглянути систему спільних оборонних замовлень, тому що це краще відповідає оперативним потребам, як з точки зору фінансування, так і з точки зору виробництва, зокрема, з використанням потенціалу широкої інноваційної мережі на рівні середнього бізнесу.

Нагадаємо, сьогодні Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.

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