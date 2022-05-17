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Зеленський обговорив із Макроном порятунок бійців з Азовсталі та 6 пакет санкцій проти РФ

Також заторкнув питання постачання пального до України.

Зеленський обговорив із Макроном порятунок бійців з Азовсталі та 6 пакет санкцій проти РФ
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з Азовсталі та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України", - зазначив Президент.

Під час розмови з главою Франції обговорили оборонну підтримку від цієї держави, а також можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Заторкнули питання підготовки шостого пакету санкцій проти РФ.

"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 травня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій Євросоюзу.

Тим часом ЄС відкрив "коридори солідарності" для постачання пального до України.

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