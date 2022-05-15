Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
ГоловнаПолітика

Кулеба закликав Німеччину очолити процес приєднання України до ЄС

Він вважає, що Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення.

Кулеба закликав Німеччину очолити процес приєднання України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, 15 травня, перед завершенням свого візиту до Берліна, інформує Європейська правда.

Міністр заявив, що в рамках його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до ЄС.

"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це відбулося своєчасно – в червні на саміті ЄС", - пояснив Кулеба.

За його словами Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки. 

"Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства", - сказав міністр.

Водночас, зі слів Кулеби, виходить, що рішення не ухвалене, тому він закликав українців долучитися до його просування.

"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті ЄС Україна отримала статус кандидата", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умови свого візиту до України. За його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є речі, які важливо обговорити на місці.

13 травня Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його якнайшвидше домогтися припинення війни в Україні, закликав до покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також