Кулеба закликав Німеччину очолити процес приєднання України до ЄС

Він вважає, що Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення.

Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, 15 травня, перед завершенням свого візиту до Берліна, інформує Європейська правда.

Міністр заявив, що в рамках його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до ЄС.

"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це відбулося своєчасно – в червні на саміті ЄС", - пояснив Кулеба.

За його словами Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки.

"Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства", - сказав міністр.

Водночас, зі слів Кулеби, виходить, що рішення не ухвалене, тому він закликав українців долучитися до його просування.

"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті ЄС Україна отримала статус кандидата", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умови свого візиту до України. За його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є речі, які важливо обговорити на місці.

13 травня Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його якнайшвидше домогтися припинення війни в Україні, закликав до покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.