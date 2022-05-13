Ніхто сьогодні не може передбачити, як довго триватиме ця війна.

Ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет – кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що сьогодні Україна збила вже 200-й російський військовий літак - стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років.

Також Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, багато з них – молоді строковики.

Крім того, Росія втратила понад 3 тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників.

“І заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв памʼятник Леніну? Жодного іншого результату в Росії немає і не буде”, - сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що перемога України залежить не лише від нас, але й від наших партнерів.

Зеленський подякував всім, хто працює на посилення санкцій проти Росії і на збільшення оборонної та фінансової підтримки для України.

“Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?” - поставив питання Володимир Зеленський.

За минулу добу Україна деокупувала шість населених пунктів. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів.

Президент Зеленський зазначив, що Україна не припиняє намагань врятувати з Маріуполя та Азовсталі всіх наших людей.

Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків.

Для переговорів українська влада вже залучила усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Як повідомив президент, наразі 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві.

Зеленський закликав український бізнес повертатися до роботи, забезпечувати робочі місця та підлаштовувати економічну активність під наявні умови.

Також володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними нагородами 212 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради на доопрацювання закон про заборону символіки, яку використовують збройні сили Російської Федерації у війні проти України.