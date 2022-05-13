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"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні", – Верещук про евакуацію з Азовсталі

Урядовиця вважає, що не варто перебільшувати вплив світових лідерів.

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні", – Верещук про евакуацію з Азовсталі
Фото: ОПУ

Віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук вважає, що не варто перебільшувати вплив світових лідерів щодо евакувації українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Бо, якби цей вплив був належним, не було б війни. 

Вона наголосила, що влада й надалі працює, аби врятувати наших бійців. Однак перемовини з ворогом дуже складні.

"Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", – пояснила віцепрем’єр-міністр .

Верещук нагадала, що є наказ президента – "зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти". 

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", – резюмувала урядовиця. 

Раніше Верещук заявила, що евакуювати важкопоранених з Азовсталі можуть за посередництва Туреччини .

За словами урядовиці, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо, тому загарбникам запропонували обмін "за стандартними правилами": Україна вивозить важкопоранених захисників гумкоридором, натомість віддає РФ полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Учора лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів: президент Туреччини Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську. Але РФ відмовилася.

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