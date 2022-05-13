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В Ізмаїлі перейменували проспект Суворова

Також перейменували і місцевий музей Суворова.

В Ізмаїлі перейменували проспект Суворова
Фото: Історична Правда

Головний проспект Ізмаїла у Одеській області, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності.

Про це повідомляє “Історична правда”.

“Ізмаїльська міська рада ухвалила перейменувати проеспект Суворова на проспект Незалежності, а місцевий музей Суворова перетворити на Ізмаїльський міський військово-історичний музей”, - йдеться у повідомленні.

Також місцева влада прибрала згадку про суворова із назви спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови.

Втім, як завірив міський голова Ізмаїлу, поки що нічого не можна зробити із пам'ятником Суворову. Оскільки він має статус пам'ятки національного значення, тимчасово навколо пам'ятника буде встановлено паркан.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року в Києві демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. А у липні 2021 року у Хмельницькому вулицю, провулок та проїзд Суворова перейменували на вулицю, провулок та проїзд Назарія Яремчука.

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