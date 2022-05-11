ППО збила російську крилату ракету над Одещиною

Сили протиповітряної оборони України збили російську крилату ракету над Одеською областю.

Про це повідомляє у Telegram міськрада Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущена крилата ракета, яка над морем влучно збита силами ППО", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня російські військові двічі за добу обстріляли Одещину. Вранці по Одеській області нанесли удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон” з окупованого Криму.

Ввечері ворог випустив три ракети в об'єкти туристичної інфраструктури, почалася пожежа.