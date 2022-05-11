Головна — Суспільство — Життя — 11 травня 2022, 14:03 LB.ua запускає новий YouTube канал. Підписуйтесь! Підписуйтесь на канал. Facebook Twitter LB.ua в Google News LB.ua запускає канал на YouTube – LB Live. На LB Live ми будемо висвітлювати події воєнного часу: публікувати великі інтерв’ю з героями війни, військовими експертами та представниками влади, репортажі з зони бойових дій, аналітичні огляди про ситуацію на фронті та свідчення очевидців. Підписуйтесь на LB Live і стежте за оновленнями. Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram Теми: YouTube, LB.ua, війна з Росією