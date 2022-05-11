LB.ua запускає новий YouTube канал. Підписуйтесь!

LB.ua запускає канал на YouTube – LB Live.

На LB Live ми будемо висвітлювати події воєнного часу: публікувати великі інтерв’ю з героями війни, військовими експертами та представниками влади, репортажі з зони бойових дій, аналітичні огляди про ситуацію на фронті та свідчення очевидців.

Підписуйтесь на LB Live і стежте за оновленнями.