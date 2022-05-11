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​ЗСУ боротимуться до звільнення всієї України у міжнародно визнаних кордонах, – Маляр

Україна виграла першу фазу війни з Росією.

​ЗСУ боротимуться до звільнення всієї України у міжнародно визнаних кордонах, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Владислав Кузніченко

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові захищатимуть Україну до повної перемоги – до звільнення всіх територій у міжнародно визнаних кордонах.

Про це вона повідомила у Медіацентрі "Україна".

Ганна Маляр наголосила, що наразі Україна отримує велику допомогу від іноземних партнерів, в тому числі у рамках ленд-лізу. Однак, поки ця допомога надійде, Україну чекає важкий період, який триватиме декілька тижнів або й місяців.

За її словами, ключовою задачею ворога було за декілька днів захопити Київ і взяти під повний контроль всю державу. Це була перша фаза війни і ворогові не вдалося її виконати. Під час цієї фази ворог використовував 24 батальйонно-тактичні групи, своїх спецпризначенців і поніс великі втрати.

"Величезна кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва і області. ЗСУ нанесли абсолютний удар по ворогу і перша фаза була виграна Україною. Після цього ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні з Україною. Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету у державних кордонах. Бо у Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом", – сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Україна змінила свої цілі у війні з Росією. Тепер перемога – це не відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а повне звільнення всіх українських територій.

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