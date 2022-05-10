"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба

Тепер перемога не відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а повне звільнення всіх українських територій.

Україна змінює своє уявлення про перемогу в нинішній війні. Тепер її бачать не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення всіх українських територій.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Financial Times , яке опубліковано у вівторок, 10 травня.

За його словами, якщо західні союзники швидко нададуть обіцяне важке озброєння, Україна буде здатна повністю витіснити російські війська.

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде визволення інших наших територій”, – цитує слова Кулеби ВВС-Україна.

Глава МЗС заявив, що лише поразка Росії у цій війні дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

"Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх назад із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор", – наголосив міністр закордонних справ.

Водночас він визнав, що в разі серйозного кровопролиття доведеться вести переговори про врегулювання, і Київ хотів би підійти до цього моменту "з найсильнішими картами".