Подоляк – Путіну: ні НАТО, ні Україна не планували нападати на Росію

"У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву Володимира Путіна під час "параду побєди" на Красній площі в Москві. Президента країни-агресорки сьогодні сказав, що напав на Україну, бо побоювався, що вона чи НАТО атакують першими.

"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу", – написав Подоляк у твіттері.

Радник голови ОП наголосив, що "в цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ".

Зауважимо, що промова Путіна на головному "параді побєди" була присвячена "спецоперації" РФ в Україні. Він заявив, що НАТО та Україна готувалися до "каральної операції на Донбасі, до вторгнення на російські історичні землі, включаючи Крим". Проте президент РФ мобілізації не оголошував.