Єрмак анонсував спільну заяву про Україну за підсумками зустрічі G7

Голова ОП поки що не розкрив деталей цієї заяви.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував спільний стейтмент за результатами сьогоднішньої зустрічі лідерів G7.

"Сьогодні, в день пам'яті та примирення, країни Великої Сімки вже вкотре продемонстрували повну й беззаперечну солідарність з Україною в нашій боротьбі за волю й незалежність. На сьогоднішній саміт Сімки запрошено президента Володимира Зеленського. Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій", - написав Єрмак.

Єрмак заявив, що поки що не може розкривати деталей цієї заяви. Але весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку. Україна буде швидко відновлюватися.

"А для країни, яка розв’язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - додав керівник ОПУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, під час якої буде йти мова про напад Росії на Україну.

А вже наступного дня після зустрічі – у понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підпише Закон про ленд-ліз для оборони демократії України 2022 року.