Не даю згоди на святкування агресором 9 травня у Варшаві, − мер міста

Польська державна влада має заборонити будь-які святкові заходи росіян у цей день, вважає Рафал Тшасковський.

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступає проти святкування росіянами 9 травня у столиці Польщі.

Про це він написав у Twitter.

"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я рішуче проти цього", − йдеться в повідомленні.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

На думку мера Варшави, жодна польська державна установа не має брати участь у цій ініціативі. Ба більше, цю ініціативу треба заборонити.

"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", − наголосив Рафал Тшасковський.

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили відмовитися від традиційного параду ветеранів 9 травня. Рішення про скасування параду ухвалено разом з ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.