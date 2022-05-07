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Не даю згоди на святкування агресором 9 травня у Варшаві, − мер міста

Польська державна влада має заборонити будь-які святкові заходи росіян у цей день, вважає Рафал Тшасковський. 

Не даю згоди на святкування агресором 9 травня у Варшаві, − мер міста
Рафал Тшасковський
Фото: Twitter Рафала Тшасковського

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступає проти святкування росіянами 9 травня у столиці Польщі.

Про це він написав у Twitter

"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я рішуче проти цього", − йдеться в повідомленні. 

На думку мера Варшави, жодна польська державна установа не має брати участь у цій ініціативі. Ба більше, цю ініціативу треба заборонити. 

"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", − наголосив Рафал Тшасковський. 

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили відмовитися від традиційного параду ветеранів 9 травня. Рішення про скасування параду ухвалено разом з ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

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