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Допомогти демократії, але уникнути ескалації: на інавгурації Макрон згадав про війну в Україні

В інавгураційній промові президент Франції заявив, що його країна повинна допомогти перемозі демократії та мужності в Україні.

Допомогти демократії, але уникнути ескалації: на інавгурації Макрон згадав про війну в Україні
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Франції відбулась церемонія інавгурації Емманюеля Макрона, який переобраний на другий президентський строк. 

Про це повідомляє CNN.

В інавгураційній промові Макрон сказав, що Франція обрала "проєкт незалежності у дестабілізованому світі".

"Там, де інші народи, піддавшись націоналістичній спокусі, ностальгії за минулим та піснями ідеологічних сирен, які, як вважалося, залишилися у минулому столітті, обрали відступ, французький народ зробив вибір на користь ясного проєкту майбутнього. Це республіканський та європейський проєкт", – сказав Макрон.

Президент Франції згадав про війну в Україні, наголосивши на необхідності зробити все, щоб уникнути ескалації. Він заявив про те, що Франція повинна допомогти виграти демократії та мужності в Україні, та побудувати новий мир в Європі.

Емманюель Макрон переміг Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів 24 квітня. Його другий термін офіційно розпочинається 14 травня.

Нагадаємо, Макрон заявляв про те, що Франція збільшить свою фінансову допомогу Україні до 2 млрд доларів.

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