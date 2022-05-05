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На Міжнародній донорській конференції Україні пообіцяли надати $6,5 млрд, - Шмигаль

"Цінуємо допомогу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Європарламенту Шарля Мішеля й усіх наших партнерів".

На Міжнародній донорській конференції Україні пообіцяли надати $6,5 млрд, - Шмигаль
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

На Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.

Про це повідомив у своєму Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні у Варшаві зібралися справжні друзі України! Дякую організаторам Міжнародної донорської конференції: Прем’єрам Польщі Матеушу Моравецькому й Швеції Магдалені Андерссон. Мобілізували $6,5 млрд! Цінуємо допомогу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Європарламенту Шарля Мішеля й усіх наших партнерів", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна не лише відновить зруйновану інфраструктуру через військову агресію РФ, а "прагне збудувати нову європейську країну". 

"Починаючи від зелених технологій до європейських стандартів будівництва. Від агропереробки до самодостатності в енергетиці. Від розвитку ВПК до кліматичної модернізації. Від вільного європейського ринку до новітніх сучасних міських просторів... Кожен може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії — майбутньої України. Для цього ми створили Фонд відновлення України", - додав прем'єр.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Він нагадав, що раніше спільно з Президентом Володимиром Зеленським закликали міста Європи допомогти у відновленні українських побратимів.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

"Велика Британія зголосилась опікуватися відновленням Київського регіону. Данія взяла під патронат Миколаїв. Греція готова допомагати Одесі. Це хороший старт. Харків, Суми, Чернігів, сотні містечок і сіл України також чекають допомоги. І я точно знаю, вони її отримають", - наголосив Шмигаль.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Нагадаємо, на варшавській Міжнародній донорській конференції високого рівня для України премʼєр-міністр Санна Марін заявила, що Фінляндія збирається відправити Україні додаткову військову техніку та виділити ще 70 млн євро допомоги. 

Президент Володимир Зеленський на конференції наголосив, що Україні потрібен статус кандидата в члени Євросоюзу саме зараз, в умовах війни. У межах скороченої процедури набуття членства в ЄС. 

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